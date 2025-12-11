10日午後、三種町鹿渡でクリの木に登っているクマが目撃されました。警察が住民に注意を呼びかけています。能代警察署の調べによりますと10日午後3時ごろ、三種町鹿渡字腰巡の草地でクリの木に登っているクマ1頭が目撃されました。クマの体長は約70センチだったということです。約30メートルの場所には民家があり、JR鹿渡駅までは200メートルです。付近には住宅や商業施設などがあることから、警察は住民に注意を呼び