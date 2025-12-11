アラスカ航空は、ニューヨークのジョン・F・ケネディ国際空港の使用ターミナルをターミナル8に移転した。従来はターミナル7を使用していたが、他のワンワールド加盟航空会社との接続を強化するため、10月28日からターミナル8に移転した。ターミナル8は、アメリカン航空、ブリティッシュ・エアウェイズ、日本航空（JAL）などが使用しているほか、アラスカ航空傘下のハワイアン航空が4月に移転した。これに伴い、アラスカ航空がター