公開延期となった映画「ヒグマ!!」（監督内藤瑛亮）の公式サイトが11日に更新され、公開日が来年1月23日に決まったと発表。主演の俳優の鈴木福（21）は「多くの方に響く作品になると信じています」とコメントした。同作は11月21日公開予定だったが、日本全国でクマ被害が相次ぐ現状を受けて10月24日に公開延期を伝えていた。制作委員会は文書で「はじめに、クマ被害に遭われた方々、そして、警戒を余儀なくされている地域