気象庁低気圧や前線の影響で、北日本から西日本は12日にかけて、大気の状態が非常に不安定になるとして、気象庁は11日、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨、ひょうに注意を呼びかけた。気象庁によると、低気圧が発達しながら北日本を通過し、寒冷前線が本州付近を南下する見込み。低気圧や前線に向かう暖かく湿った空気、上空の寒気の影響で、大気の状態が安定しない。発達した積乱雲が近づく兆しがある場合は、建物内