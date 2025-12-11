年末年始に実家への帰省を考えている人は多いでしょう。帰省の方法を考える場合は、飛行機と新幹線のどちらのほうが安いのか、時間がかからないのか、比較検討してみましょう。今回は東京から大阪を例に、合理的な帰省方法を考えていきます。 時間を比較する まずは所要時間を比較してみましょう。 ＜飛行機＞東京（羽田空港）から大阪（関西空港）まで約1時間25分＜新幹線＞東京（東京駅）から大阪（新大阪）