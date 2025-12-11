世界平和統一家庭連合（以下、旧統一教会）の田中富広会長が辞任し、新会長に二世信者の堀正一副会長が就任する。元信者でルポライターの多田文明さんは「地裁に続き、高裁から解散命令が近く出されるとみて、被害を訴える信者への補償にも応じているが、遅きに失した感は否めない」という――。写真＝共同通信社記者会見をする世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の田中富広会長＝2025年12月9日、東京都渋谷区の教団本部 - 写真＝