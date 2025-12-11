菅田将暉主演、三谷幸喜脚本、そして出演者は神木隆之介、二階堂ふみなど主演級の布陣が揃った木曜ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系／以下『もしがく』）。この作品では、1980年代の渋谷を舞台に奮闘する人々が生き生きと描かれています。『ブラッシュアップライフ』（日本テレビ系）、『不適切にもほどがある！』（TBS系）など、ここ数年のドラマは80年代〜90年代の世相を描く作品が多