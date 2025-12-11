実弾を発射できるプラスチック製のおもちゃの拳銃1丁を中国から密輸したとして、群馬県の男性が書類送検されました。【映像】プラスチック製の拳銃と銃弾群馬県榛東村の会社員の男性（57）は6月、プラスチック製のおもちゃの拳銃1丁を中国から密輸した疑いが持たれています。10日付で書類送検されました。警察によりますと、東京税関からの通報で事件が発覚しました。押収された拳銃はインターネットを通じ約1600円で販売さ