10日の衆議院予算委員会で、カキ大量死対応にあたった鈴木憲和農林水産大臣を高市総理がねぎらう場面があった。日本維新の会の池畑浩太朗議員に言われて応じたもの。【映像】高市総理が鈴木農水大臣をねぎらった瞬間（実際の様子）池畑議員は、広島など瀬戸内海で養殖カキが大量死している問題を取り上げ、「養殖事業者や関連事業者に対する支援策」を求めた。高市総理は「国と県が一体となって早急な被害状況の把握を行いな