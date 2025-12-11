ÊÒ¼ªÆñÄ°¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥Èºä¾åÌ¤Í¥¡Ê¤µ¤«¤¬¤ß¡¦¤ß¤æ¡á21¡Ë¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÆñÄ°¤Î¸½¾õ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö³§ÍÍ¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤ª´ê¤¤¡×¤ÈÂê¤·¤¿À¼ÌÀ¤ò¸ø³«¡£¡ÖÀèÆü¡¢ÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£º¸¼ª¤Ï¹âÅÙÆñÄ°¡¢±¦¼ª¤ÏÃæÅùÅÙÆñÄ°¤Þ¤ÇÄ°ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¿ôÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢°å»Õ¤«¤é¤Ï¡Øº£¤¹¤°¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¡Ø°ì»þÅª¤ÊÄã²¼¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤ª