女優田中みな実の姉、田中はる奈さんが11日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。株式会社CORE（本社東京都港区）が選出した、複数の領域で活躍し次の時代を形づくる女性リーダー100名を選出する企画「Dear Woman.」のメンバーに選ばれたことを明かした。はる奈さんは「五常・アンド・カンパニー株式会社Head of Corporate Planning＆PMI」の肩書で、「ボードリーダー」部門で選出された。はる奈さんは「恐れながら選出頂き、青