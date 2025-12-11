12月10日午後、静岡県函南町の駐車場で74歳の男性が、ダンプカーの荷台と車体の間に挟まれ死亡しました。 10日午後3時45分頃、函南町で通行人から「トラックに人が挟まっている。声をかけているが反応しない」と警察に110番通報がありました。 男性は病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。 死亡したのは函南町丹那の男性（74）で、警察によりますと、男性は当時、駐車場で1人で何らかの作業をしており、ダンプカ&