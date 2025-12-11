浜野まいか＝24年7月、ナント【マドリード共同】サッカー女子の欧州チャンピオンズリーグ（CL）は10日、各地で1次リーグ第5戦が行われ、チェルシー（イングランド）の浜野まいかはホームのローマ（イタリア）戦で後半から出場し、4―0の後半31分に今大会初ゴールを決めた。チームは6―0で大勝し、3勝2分けの勝ち点11とした。バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）の谷川萌々子はアトレチコ・マドリード（スペイン）戦で後半33分ま