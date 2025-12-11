１０月のドラフト会議で、阪神から指名を受けた７選手（１〜５位・育成１、２位）の連載をお届けする。今回はドラフト５位能登嵩都投手（２４）＝オイシックス＝。旭川大高、桐蔭横浜大からオイシックス入団。イースタン４冠を獲得しプロ入りを果たした道のりを振り返る。◇◇２０１９年８月７日、高校３年の夏の甲子園１回戦。旭川大高のマウンドには能登がいた。奥川（現ヤクルト）を擁する星稜に９回１失点。打線の