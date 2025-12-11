アメリカのトランプ政権はベネズエラの沖合で石油タンカーを拿捕したと発表しました。麻薬の密輸対策をめぐり、ベネズエラ政府を強く批判していて、さらに圧力を強めたかたちです。アメリカのボンディ司法長官は10日、ベネズエラ沖で大型石油タンカーを拿捕したとする映像をSNSで公開しました。タンカーが制裁対象となっているベネズエラ産やイラン産の石油を輸送していたとしていて、アメリカ軍の支援を受けた沿岸警備隊などが拿