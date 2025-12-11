二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）の3人が、ちょっと奇妙な教育番組の世界でひらめきゲームに挑戦する『ニカゲーム』。2026年新春、年明け直後の1月1日（木）早朝3時10分から約2時間の特番放送が決定した。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！『ニカゲーム』は、サンドウィッチマンとKis-My-Ft2がMCを務めるバラエティ『10万円でできるかな』のコーナー企画として誕生。2025年4月、