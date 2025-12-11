中国発のアートトイブランド「POP MART（ポップマート）」の「LABUBU（ラブブ）」のぬいぐるみをゲットするチャンスです。2025年12月11日19時0分から、人気アイテム「THE MONSTERS Exciting Macaron ぬいぐるみシリーズ」（1ピース・2750円）が、公式オンラインストアに再入荷します。最遅発送は12月20日パステルカラーともこもことした毛並みが特徴のマカロンシリーズ。発売から根強い人気があります。12月11日販売分の最遅発送は