現地12月10日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第６節で、マンチェスター・シティがレアル・マドリーと敵地サンティアゴ・ベルナベウで対戦。２−１で接戦を制し、４位に上がった。28分に悩めるロドリゴに９か月ぶりの得点を許すも、35分にCKの流れからニコ・オライリーが同点弾をゲット。さらに43分、アーリング・ハーランドが自ら獲得したPKを決め、勝ち越しに成功した。英公共放送『BBC』によれば