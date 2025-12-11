11日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前日清算値比35ポイント高の3万665ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万663.54ポイントに対しては1.46ポイント高。 株探ニュース