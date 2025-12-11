11日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝155円75銭前後と、前日午後5時時点に比べ90銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝182円25銭前後と20銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース