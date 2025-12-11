お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（48）が11日、自身がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。5日放送回以来の出演を果たした。山里は体調不良で同番組を8日から3日連続で欠席。9日は代理MCとして東野幸治が、10日はアンジャッシュ児嶋一哉が務めていた。その間、山里は9日に自身のX（旧ツイッター）で「みなさま、この度は申し訳ございません」と謝罪の言葉を記した上で、「体調不良で、少