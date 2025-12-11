「私は空気を注入していません。殺害していません」被告は、こう供述して起訴内容を否認した。12月10日に水戸地裁で開かれたのは、殺人罪などに問われている高齢者介護施設の元女性職員・赤間恵美被告（39）の初公判だ。起訴状によると、赤間被告は’20年５月から７月にかけ勤務していた茨城県古河市内の介護施設でいずれも男性の70代Ａ氏と80代Ｂ氏の２人を殺害。点滴チューブに空気を注入し、血液が循環しないようにしたとされる