© Moondrop 90年代を彷彿とさせるスケルトンのヘッドホンに心惹かれませんか。Moondrop（水月雨）は、Y2K的な（1990年代後半〜2000年前後のファッション・デザイン）ガジェットを開発する中国のオーディオハードウェアメーカーです。今回 、Moondropから、Old Fashionedという、日本語でいうと「古めかしい、昔の」といった意味を製品名に掲げた有線ヘッドホンが発表されました。 We are thrilled to introd