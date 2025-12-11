筆者の知人Aさんは思い出に残るようなクリスマスを過ごしたいと考え、家族でのお出かけを計画していました。ですが、普段から激務で娘と過ごす機会の少ない夫は、クリスマスも出張となってしまいました。クリスマス当日、Aさんと娘は街で行われていたクリスマスマーケットへ行くとそこには……？ 妻です。後で話し合いましょうね。