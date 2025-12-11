自民党の梶山弘志国会対策委員長は１０日、立憲民主党の笠浩史国対委員長と国会内で会談し、自民と日本維新の会が提出した衆院議員定数削減法案の審議入りを求めた。笠氏は企業・団体献金の見直しに関する法案が優先だとして拒否した。定数削減法案は足踏みが続いており、１７日の今国会会期末までの成立は困難さを増している。定数削減法案を扱う衆院政治改革特別委員会では、企業・団体献金に関する政治資金規正法改正案が審