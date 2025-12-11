大英博物館などのチームは、英南東部の遺跡で人類が40万年前に火をおこしていたことを示す最古の証拠を見つけたと英科学誌ネイチャーに11日発表した。火花を出すのに使ったとみられる黄鉄鉱の破片や、700度以上の温度で繰り返し熱せられた粘土の塊を見つけた。チームによると、これまで最古の火おこしの証拠は5万年前。35万年さかのぼることになる。