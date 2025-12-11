【オスロ共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは10日、ノーベル平和賞を受賞したベネズエラの野党指導者マチャド氏が船でベネズエラを脱出したと報じた。関係者によると、授賞式が開かれたノルウェー・オスロに向かっている。