日本国内でのクマ被害が多発し、11月21日に予定されていた公開を延期していた、鈴木福（21）の主演映画「ヒグマ！！」（内藤瑛亮監督）公式サイトは11日、公開日を26年1月23日に再設定したと発表した。製作委員会は、公式サイトに文書を発表し「はじめに、クマ被害に遭われた方々、そして、警戒を余儀なくされている地域の皆さまへ心よりお見舞い申し上げます」と冒頭にお見舞いの思いをつづった。10月24日に「現実の被害が続く状