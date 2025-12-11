11月に24時間で予約完売したカンロの新感覚スイーツ「スノーマロウ」が、12月12日から一般販売を開始！粉雪みたいにとろけるホワイトショコラの中から、もっちりマシュマロが現れる“雪解け食感”は唯一無二。自分へのご褒美にも、冬の手土産にもハズさない新感覚スイーツをmichill編集部がご紹介します。【詳細】他の記事はこちら24時間で完売！？あの話題のスイーツが一般発売されるって！お菓子メーカーのカンロが11月に予約販