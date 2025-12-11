ダイソーでもさまざまな種類が展開されているケーブルホルダー。シンプルなものが多いので、もっと個性のあるホルダーも出て欲しいなと思っていたところ、ついにハート形の可愛いホルダーが登場しました♡使ってみて驚いたのですが、1つのホルダーで最大で3本までのケーブルを固定できます！これは嬉しい誤算でした！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ケーブルホルダー（ハート）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダ