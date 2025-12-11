今回ご紹介するのは、ダイソーの2個で100円とコスパの高さに思わず購入したおしゃれな食器。これを使うだけでいつもの食卓が楽しくなり、ホームパーティーなどのおもてなしにも活躍しますよ。デザイン性はもちろん、軽くて扱いやすい点もお気に入りです♪他で購入する前にダイソーでチェックしてみてくださいね。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：絵が浮き出るしょうゆ皿2P ねこ価格：￥110（税込）サイズ（約）：直径88×