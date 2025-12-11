みんな大好き「コカ・コーラ」の缶そっくりなデザインのスライダーケースを、ダイソーで発見しました！リップや目薬などを収納するのにちょうどいいサイズ感で、小物や小銭の持ち運びに便利。ボールチェーン付きなので、バッグなどに装着すると可愛いですよ♡これは見つけたら即カゴIN推奨です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スライダーケース（コカ・コーラ、SSCF）価格：￥110（税込）サイズ（約）：横6.5cm×