「チーム」は職場だけのものではない。夫婦や家族など、共通の目的に向かって協力する関係は、すべてチームといえる。だが、関係は自然にうまくは回らない。チームが機能するための設計とは？※本稿は、生産性向上コンサルタントのデビッド・アレン著、生産性向上コンサルタントのエドワード・ラモント著、ブロガーの田口 元監訳『GTDでチームを強化する ストレスフリーの仕事術』（二見書房）の一部を抜粋・編集したものです。大