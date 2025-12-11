大統領専用機で記者団の取材に応じるトランプ米大統領＝11月30日（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】イスラエルメディアは10日、トランプ米大統領が今月末、パレスチナ自治区ガザ和平計画の「第2段階」の詳細を発表する見込みだと報じた。29日に予定されるイスラエルのネタニヤフ首相との会談に合わせて発表される可能性がある。米政権はクリスマス休暇前に第2段階の詳細発表を目指しているとの見方があった。トランプ氏は10