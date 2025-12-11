大学生のころ、国民年金を支払っていなかったという事実に気付き、「将来の年金はどれくらい減るのだろう」と不安を抱く人もいるでしょう。公的年金は老後の家計の基盤となるため、未納期間があることでどれほど影響を受けるのかを理解することは非常に重要です。 本記事では未納期間2年を例に、将来の受給額に与える影響を数値で示しつつ、取り得る選択肢や家計への考え方を解説します。 国民年金を未納にするとどの