第174回芥川賞・直木賞（日本文学振興会主催）の候補作が発表された。選考会は来年1月14日に開かれる。候補作は次の通り。（敬称略、50音順）【芥川賞】久栖博季「貝殻航路」（文学界12月号）▽坂崎かおる「へび」（文学界10月号）▽坂本湾「BOXBOXBOXBOX」（文芸冬号）▽鳥山まこと「時の家」（群像8月号）▽畠山丑雄「叫び」（新潮12月号）【直木賞】嶋津輝「カフェーの帰り道」（東京創元社）▽住田祐「白鷺立つ」（文