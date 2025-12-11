アイドルグループ・櫻坂46の松田里奈（26歳）が、12月11日に放送された情報番組「THE TIME,」（TBS系）に出演。“自分に贈りたい賞”について語った。この日、「まつりちゃんは、自分に賞をあげるとしたら、どんな賞ですか？」と聞かれ、松田は「そうですね、私は“ごはんをいっぱい食べたで賞”」と答える。その理由を「ごはん大好きでいっぱい食べるんですけど、焼鳥15本とごはん300グラム一緒に食べたりとか、お寿司24貫食べた