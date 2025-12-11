女優の北川景子（39歳）が、12月11日に放送された情報番組「THE TIME,」（TBS系）に出演。“自分に贈りたい賞”について語った。北川は、10日に都内で行われた「ELLE CINEMA AWARDS 2025」授賞式に登壇。吉沢亮（31歳）と共に番組のインタビューに対応した。授賞式にちなみ、「自分に贈りたい賞は？」と聞かれた北川は「“一年間よく食事の献立を考えましたで賞”を与えたいです」と語る。それは「子どもがいま2人いて3食作るのに