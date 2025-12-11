【HG ヒュッケバインMk-IIIトロンベ】 12月11日12時 受注開始 2026年3月 発送予定 価格：5,170円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG ヒュッケバインMk-IIIトロンベ」を2026年3月に発売する。プレミアムバンダイで12月11日12時より受注を開始する予定で、価格は5,170円。 本商品は、『スーパーロボット大戦OG』シリーズに登場する「ヒュッケバ