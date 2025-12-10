アイドルを卒業し現在は声優として活動する由良朱合が、11日発売の雑誌「週刊ヤングジャンプ2号」（集英社）に登場。由良さんにとって5 ぶりの同誌への再登場となる。 誌面では持ち味の透明感に、大人としての色気と芯の強さが加わった“いま”の彼女の魅力に触れられる。 また初となるデジタル写真集『Re:START』も発売。同日0:00より各電子書籍ストア（Kindle、楽天Kobo ほか）で販売開始される。ログインして続きを読むThe post