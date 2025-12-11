TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、11日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金前5：20）を休演した。【写真】飲んだ後のおとぼけ？午前6時から“飲酒”した安住紳一郎アナの様子番組冒頭、江藤愛アナが「時刻はまもなく5時24分です。けさのお目覚めは、いかがでしょうか？『THE TIME，』、朝8時まで私たちがお伝えしてまいります」とあいさつ。ニュースのラインナップを紹介した後、クイズコーナーに移った際、