3つの言葉に共通して入るひらがなを当てる「ひらがなクイズ」！シンプルながら、語感のセンスが試される人気の脳トレ問題です。 あなたは直感でスパッと解けるでしょうか？問題：□に共通して入るひらがなは？□に入るひらがなを考えてみましょう！□□やきすな□□□□べ答えを見る↓↓↓↓↓正解：はま正解は「はま」でした。▼解説3つの言葉に共通して「はま」が入ります。はまやき（浜焼き）すなはま（砂浜）はまべ（浜辺）ど