私事で恐縮だが、筆者は今年70歳になった。いわゆる古希である。中国唐代の詩人・杜甫の「人生七十古来稀（まれ）なり」に由来する言葉だが、当時と違って70歳はまったくまれではなく、学生時代の同級生はほとんどがピンピンしている。街を歩くと私と同年配か年上の人が目立ち、「日本は高齢化社会になったのだなあ」と実感する。しかし、データを踏まえれば、ようやく高齢化社会の入り口に立ったに過ぎない。真の高齢化社会はこれ