日本道路交通情報センターによりますと、けさ（11日）早く、岡山市南区大福の国道2号で発生した事故により、現場付近の一部区間で進入禁止の交通規制が行われていました。規制は午前8時58分に解除されました。 【写真を見る】国道2号（上り）で人身事故岡山市南区大福付近で一部区間が進入禁止→午前8時58分解除現場付近を先頭に約9キロ渋滞【11日・午前9時現在】 この影響で、現場付近【地図】を先頭に約9キロの渋滞