福岡管区気象台は11日午前4時14分、福岡県に雷注意報、福岡、北九州地方に強風注意報をそれぞれ発表した。福岡、北九州地方では同日昼前から強風に、福岡県では同日昼前から夕方まで竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意をそれぞれ呼びかけた。