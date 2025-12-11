同居していた40代の知人男性を包丁で刺して殺害しようとしたとして、20代の男が現行犯逮捕されました。 【写真を見る】就寝中、突然襲われたか 同居人に包丁で刺され119番通報殺人未遂容疑で20代男を現行犯逮捕熊本市東区鹿帰瀬町 殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、住所不詳、自称無職の阪本龍郎容疑者(28)です。 阪本容疑者は12月10日午後11時40分ごろ、熊本市東区鹿帰瀬町の住宅で、この家に住む40代の知人男性の腕