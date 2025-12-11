航空会社のスターフライヤー（北九州市）は１０日、コロナ禍で運休した北九州―台北線の定期便の運航を、来年秋頃に再開すると発表した。コロナ禍後、国際定期便を再開するのは初めて。拡大する訪日客需要の取り込みを図る。２０１８年１０月に運航を始めたが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて２０年３月から運休していた。再開後は、週に３日程度、１日１往復の運航を予定している。深夜や早朝の時間帯を見込んでいると