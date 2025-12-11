テクノユニット「電気グルーヴ」のピエール瀧（58）が11日までに自身のインスタグラムを更新。飲み仲間との写真を披露した。「安藤政信くんとANIと溝の口で飲み歩き」と書き出したピエール。「スチャダラパー」のアニ、俳優・安藤政信との仲睦まじい3ショットをアップした。ファンからは「ご！豪華過ぎます！」「いい写真」「溝の口が一気にオシャレやん！」「みなさんかっこいいです」「私も行きたい」「わー！！すごい！」