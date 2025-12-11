俳優の水川あさみ（42）が9日、Instagramで最新ショットを公開した。夫で俳優の窪田正孝（37）が「いいね」で反応するなど、反響を呼んでいる。【映像】話題となった夫婦ショット2019年9月に窪田と結婚した水川。2025年3月にはInstagramで、ファッションブランド「バーバリー」のコレクションのために訪れた、ロンドンでの夫婦ショットを公開し、話題になっていた。最新ショットに窪田正孝が反応12月9日の投稿では、「バーバ