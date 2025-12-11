タレントの神田うのが、歌手・美川憲一の退院を祝う様子を公開した。美川は１０日、洞不全症候群とパーキンソン病での入院から退院したことと、１４日のものまねタレント・コロッケとのディナーショーから仕事に復帰するこを会見で明かした。神田は１１日までに自身のインスタグラムを更新。「大切な憲ちゃん１ヶ月半の御入院から戻ってきてくれて嬉（うれ）しいです御退院おめでとう」と記し、レストランでのツーショッ